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Ильдар Гильмутдинов: Предмет „татарский язык“ должен быть увлекательным для детей

Татар-информ

18 июня 2018, 08:28

Политика

СМИ: Глава МВД Германии выдвинет ультиматум Ангеле Меркель

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В течение двух недель немецкий канцлер должна решить вопрос противодействия наплыву нелегальных мигрантов.

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). Глава МВД Германии, лидер Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер в понедельник, 18 июня, выдвинет ультиматум канцлеру Ангеле Меркель по вопросу противодействия нелегальной миграции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Bild.

Как отмечает издание, Зеехофер даст Меркель две недели на решение проблемы нелегальных мигрантов. ХСС ожидают, что в ходе ближайшего саммита ЕС канцлер достигнет компромисса с зарубежными партнерами по вопросу противодействия наплыву беженцев.

В противном случае беженцы, зарегистрированные в других странах Евросоюза, будут высланы из Германии, а новые не смогут пересечь немецкую границу.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что, по информации СМИ, Зеехофер заявил о невозможности работать с Меркель.

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