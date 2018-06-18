СМИ: Глава МВД Германии выдвинет ультиматум Ангеле Меркель

Рекомендуем
(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). Глава МВД Германии, лидер Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер в понедельник, 18 июня, выдвинет ультиматум канцлеру Ангеле Меркель по вопросу противодействия нелегальной миграции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Bild.
Как отмечает издание, Зеехофер даст Меркель две недели на решение проблемы нелегальных мигрантов. ХСС ожидают, что в ходе ближайшего саммита ЕС канцлер достигнет компромисса с зарубежными партнерами по вопросу противодействия наплыву беженцев.
В противном случае беженцы, зарегистрированные в других странах Евросоюза, будут высланы из Германии, а новые не смогут пересечь немецкую границу.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что, по информации СМИ, Зеехофер заявил о невозможности работать с Меркель.
Следующая новость
В рамках импортозамещения Башкортостан намерен сотрудничать с татарстанской компанией.
Необходимо предусмотреть мотивационные механизмы для тех, кто знает государственные родные языки, считает депутат.
Инцидент произошел во время выступления в селе Ольховка.
На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.
Проект Международного медицинского кластера, расположенного на территории Сколково, разрабатывается с 2015 года.
«Тойота Ленд Крузер» почти целиком погрузилась под воду далеко от берега.
За первые 4 дня ЧМ-2018 по футболу средняя загрузка казанских отелей составила более 78 процентов.
Добиться значительных успехов в изучении языка можно в игровой форме, считает Ранэль Зинатуллин.
Матч Франция – Австралия на «Казань Арене» собрал более 41 тыс. зрителей.
В летний период планируется провести текущий ремонт более 11,5 тыс. км внутридомовых сетей отопления.
Авария произошла на 101-м километре трассы Казань – Оренбург.
За родителями учащихся сохранится право выбора изучения предмета «родной язык».
Столица Татарстана находится в гребне антициклона.
Глава Комитета по делам национальностей ГД РФ рассказал, что по вопросу законопроекта достигнуто понимание с Администрацией Президента РФ.
Во время мундиаля в ГБКЗ пройдет Международный фестиваль имени Сергея Рахманинова «Белая сирень».
Введение пошлины сделает российскую интернет-торговлю более конкурентоспособной.
18 июняРанэль Зинатуллин: Если мы свяжем татарский язык с успешным и счастливым будущим детей, то они выстроятся в очередь, чтобы его выучить
18 июня18 – 21 июня в Казани: Фестиваль болельщиков, «Библиотека в парке», бесплатные концерты на Баумана
18 июняИльдар Гильмутдинов: «Заставлять изучать родные языки тех, для кого они не являются родными, никто не собирается»