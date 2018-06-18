В России за семь дней подешевел бензин

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). В России зафиксировано снижение средних розничных цен на бензин и дизельное топливо. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Кортес».
Так, за семь дней подешевели все виды бензина, кроме марки «Нормаль-80», который стал дороже на четыре копейки.
Бензин «Премиум-95» подешевел на три копейки — до 44,64 руб. за литр, «Регуляр-92» — на четыре копейки — сейчас его стоимость составляет 41,8 руб. за литр.
По данным информационно-аналитического центра, большее снижение продемонстрировали оптовые цены на топливо, чем мелкооптовые.
Ранее в Правительстве РФ заявили о невозможности роста цен на бензин до 100 рублей за литр к концу года.
Полномасштабное открытие набережной запланировано на август.
Заместитель гендиректора «Дирекции спортивных и социальных проектов» назвал вопросы, которые чаще всего задают волонтерам.
Для участия в качестве волонтера заявки подали 2241 человек.
В ближайшее время судебные приставы Бугульмы планируют рейд с аппаратно-программным комплексом «Дорожный пристав».
В настоящее время обсуждаются вопросы проведения волонтерской тусовки.
Злоумышленники предлагали услуги по выводу денежных средств, но располагались чужими финансами по своему усмотрению.
Количество возрастных волонтеров достаточно большое, отметил Александр Карпов.
В данный момент в новостройке ведется внутренняя отделка помещений.
Все сгоревшие постройки были возведены незаконно.
Мэр Казани призвал татарстанцев посетить фестиваль болельщиков.
34-летний водитель внедорожника «Мерседес» сбил школьника 10 июня в поселке Большие Ключи.
Авторам работ присущи нарочито легкая, случайная живописная манера, которая подчеркивает неважность происходящих на картинах событий.
Опустившийся по крышу в воду автомобиль «Тойота Ленд Крузер» случайно обнаружили рыбаки.
Животное увидели прохожие недалеко от казанского ипподрома.
Фестиваль представляет собой синтез разных архитектурных стилей, культур и религий.
43-летнюю женщину госпитализировали в Республиканскую клиническую больницу.
Исполнительный директор фонда «Возрождение» Татьяна Ларионова не исключила присутствие на церемонии Президента страны.
Авария произошла сегодня днем на 850-м километре трассы М7 в 45 километрах от Пестрецов.
18 июняМатч, изменивший историю футбола: сборную Австралии на чемпионате мира в Казани обыграла техника
18 июняИльдар Гильмутдинов: «Заставлять изучать родные языки тех, для кого они не являются родными, никто не собирается»