В России за семь дней подешевел бензин

За семь дней подешевели все виды бензина, кроме марки «Нормаль-80», который стал дороже на четыре копейки.

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). В России зафиксировано снижение средних розничных цен на бензин и дизельное топливо. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Кортес».

Так, за семь дней подешевели все виды бензина, кроме марки «Нормаль-80», который стал дороже на четыре копейки.

Бензин «Премиум-95» подешевел на три копейки — до 44,64 руб. за литр, «Регуляр-92» — на четыре копейки — сейчас его стоимость составляет 41,8 руб. за литр.

По данным информационно-аналитического центра, большее снижение продемонстрировали оптовые цены на топливо, чем мелкооптовые.

Ранее в Правительстве РФ заявили о невозможности роста цен на бензин до 100 рублей за литр к концу года.