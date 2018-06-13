Правительство РФ заявило о невозможности роста цен на бензин до 100 руб

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(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). Правительство РФ исключает возможность роста цен на бензин до 100 рублей за литр к концу года. При этом вице-премьер Дмитрий Козак на совещании с представителями региональных властей заявил, что у властей достаточно инструментов для недопущения подобной ситуации. Об этом сообщает РИА Новости.
«Сегодня и в СМИ, и некоторые эксперты, и представители компаний дают апокалиптические прогнозы по поводу цен к концу года — в 100 рублей. Это невозможно. Это исключено, у правительства достаточно инструментов для того, чтобы урегулировать эту ситуацию», – приводит агентство слова Козака.
Президент Независимого топливного союза Павел Баженов в беседе с РИА Новости в воскресенье высказал мнение, что меры, исходящие от властей страны, создают угрозу для существования независимых АЗС, без которых невозможно обеспечить страну топливом. Поэтому, считает Баженов, ожидается рост цен до 100 рублей за литр.
В мае цена на топливо поднялась до 43 рублей за литр. Российской правительство заявило намерении снизить акцизы на бензин и дизтопливо и договориться с крупнейшими нефтяными компаниями о заморозке цен.
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