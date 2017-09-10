Певец Андрей Губин переживает тяжелую депрессию

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(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). Певец 90-х Андрей Губин переживает тяжелую депрессию. Продюсер Тарас Ващишин рассказал в интервью «СтарХиту», что Андрей «очень плох, бесконечная депрессия пожирает его изнутри».
По словам продюсера, Губину постоянно кажется, что все болит – лицо, тело, хотя это не так. Певец ни с кем не общается, не выходит из дома, он сильно замкнулся. Близкие певца переживают, что дело может окончиться суицидом. В этой ситуации Губина спасает спорт, он любит ходить в спортзал. От помощи медиков артист отказался.
Звезду эстрады подкосила смерть отца. В 2007-м у Андрея Губина после серьезной болезни умер отец, который, будучи вице-президентом Российской товарно-сырьевой биржи и владельцем нескольких звукозаписывающих фирм, и продвинул сына на телевидение. Вслед за отцом Губин потерял свою мать.
Последним альбомом в карьере певца стал сборник The Best, вышедший в 2008 году, с единственной новой композицией «Лена». Личная жизнь певца также складывалась неудачно. Экс-«стрелка» Юля Беретта ушла от Губина. На данный момент артист не женат, не дает концерты и интервью, хотя все еще сочиняет песни.
Как стало известно «СтарХиту» Губин планирует вернуться в хит-парады с новой песней и даже обратился к Тарасу Ващишину, на его студии он уже записывал альбом «Я всегда с тобой». Для работы Губин приехал в Уфу, откуда родом. По мнению продюсера, в «городе детства» артисту работается спокойнее, однако творческому процессу сильно мешает состояние, в котором в последние годы находится артист.
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