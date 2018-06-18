Опустившийся по крышу в воду автомобиль «Тойота Ленд Крузер» случайно обнаружили рыбаки.

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). В распоряжении ИА «Татар-информ» появилось видео «спасения» утонувшего внедорожника «Тойота» в Лаишевском районе Татарстана.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что рыбаки случайно обнаружили далеко от берега затонувший автомобиль «Тойота Ленд Крузер».

Машина практически полностью погрузилась в воду. На поверхности виднелись лишь крыша внедорожника и частично капот.

«Водоплавающий» японский автомобиль удалось вытащить на берег с помощью трактора и лебедки. Как автомобиль оказался в реке и где его хозяин – неизвестно.

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