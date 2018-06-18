«Тойота Ленд Крузер» почти целиком погрузилась под воду далеко от берега.

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). Рыбаки сняли на видео иномарку, утонувшую в реке в Лаишевском районе. Запись очевидцы опубликовали в социальных сетях.

На кадрах видно, что «Тойота Ленд Крузер» погружена в воду далеко от берега, ее салон затоплен почти целиком. Съемку ведут мужчины, проплывающие мимо на лодке.

Каким образом автомобиль оказался в водоеме, пока не установлено.