Главное
Фото смертельной аварии в Татарстане, в которой погибли мужчина и ребенок

Татар-информ

18 июня 2018, 20:00

Общество

Фоторепортаж: Новая набережная озера Нижний Кабан в свете огней

Рекомендуем

Фото: Рамиль Гали


Полномасштабное открытие набережной запланировано на август.

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). 15 июня в Казани открылась часть обновленной набережной озера Нижний Кабан.

Помощник Президента РТ Наталия Фишман, которая провела экскурсию по набережной для всех желающих, отметила, что в течение всего лета здесь будут появляться новые элементы оформления, поэтому полномасштабное открытие запланировано на август.

Ð¤Ð¾Ñ‚Ð¾Ñ€ÐµÐ¿Ð¾Ñ€Ñ‚Ð°Ð¶ Ð½Ð¾Ñ‡Ð½Ð¾Ð¹ ÐšÐ°Ð·Ð°Ð½Ð¸

Ð¤Ð¾Ñ‚Ð¾Ñ€ÐµÐ¿Ð¾Ñ€Ñ‚Ð°Ð¶ Ð½Ð¾Ñ‡Ð½Ð¾Ð¹ ÐšÐ°Ð·Ð°Ð½Ð¸

Ð¤Ð¾Ñ‚Ð¾Ñ€ÐµÐ¿Ð¾Ñ€Ñ‚Ð°Ð¶ Ð½Ð¾Ñ‡Ð½Ð¾Ð¹ ÐšÐ°Ð·Ð°Ð½Ð¸

Ð¤Ð¾Ñ‚Ð¾Ñ€ÐµÐ¿Ð¾Ñ€Ñ‚Ð°Ð¶ Ð½Ð¾Ñ‡Ð½Ð¾Ð¹ ÐšÐ°Ð·Ð°Ð½Ð¸

Ð¤Ð¾Ñ‚Ð¾Ñ€ÐµÐ¿Ð¾Ñ€Ñ‚Ð°Ð¶ Ð½Ð¾Ñ‡Ð½Ð¾Ð¹ ÐšÐ°Ð·Ð°Ð½Ð¸

Ð¤Ð¾Ñ‚Ð¾Ñ€ÐµÐ¿Ð¾Ñ€Ñ‚Ð°Ð¶ Ð½Ð¾Ñ‡Ð½Ð¾Ð¹ ÐšÐ°Ð·Ð°Ð½Ð¸

Ð¤Ð¾Ñ‚Ð¾Ñ€ÐµÐ¿Ð¾Ñ€Ñ‚Ð°Ð¶ Ð½Ð¾Ñ‡Ð½Ð¾Ð¹ ÐšÐ°Ð·Ð°Ð½Ð¸

Ð¤Ð¾Ñ‚Ð¾Ñ€ÐµÐ¿Ð¾Ñ€Ñ‚Ð°Ð¶ Ð½Ð¾Ñ‡Ð½Ð¾Ð¹ ÐšÐ°Ð·Ð°Ð½Ð¸

Ð¤Ð¾Ñ‚Ð¾Ñ€ÐµÐ¿Ð¾Ñ€Ñ‚Ð°Ð¶ Ð½Ð¾Ñ‡Ð½Ð¾Ð¹ ÐšÐ°Ð·Ð°Ð½Ð¸

Ð¤Ð¾Ñ‚Ð¾Ñ€ÐµÐ¿Ð¾Ñ€Ñ‚Ð°Ð¶ Ð½Ð¾Ñ‡Ð½Ð¾Ð¹ ÐšÐ°Ð·Ð°Ð½Ð¸

Ð¤Ð¾Ñ‚Ð¾Ñ€ÐµÐ¿Ð¾Ñ€Ñ‚Ð°Ð¶ Ð½Ð¾Ñ‡Ð½Ð¾Ð¹ ÐšÐ°Ð·Ð°Ð½Ð¸

Следующая новость

Команда из Татарстана заняла второе место на чемпионате «Лесоруб-2018»
Новости дня
20:37
В Казани за неделю увеличилось число обращений в «скорую»
20:20
Команда из Татарстана заняла второе место на чемпионате «Лесоруб-2018»
20:08
В России за семь дней подешевел бензин
20:00
Фоторепортаж: Новая набережная озера Нижний Кабан в свете огней

Полномасштабное открытие набережной запланировано на август.

19:53
Вопросы про рестораны и национальную кухню стали самыми популярными у гостей ЧМ-2018 в Казани

Заместитель гендиректора «Дирекции спортивных и социальных проектов» назвал вопросы, которые чаще всего задают волонтерам.

19:42
Из тысячи городских волонтеров в Казани работает 200 представителей всех районов РТ

Для участия в качестве волонтера заявки подали 2241 человек.

19:41
Бугульминские приставы взыскали с должников почти 8 млн рублей долгов за ЖКХ

В ближайшее время судебные приставы Бугульмы планируют рейд с аппаратно-программным комплексом «Дорожный пристав».

19:25
В Казани после ЧМ-2018 планируют устроить праздник для волонтеров

В настоящее время обсуждаются вопросы проведения волонтерской тусовки.

19:19
Почти на 9 млн рублей обманули двое мужчин компанию ООО «Альянс Групп»

Злоумышленники предлагали услуги по выводу денежных средств, но располагались чужими финансами по своему усмотрению.

19:08
Кинокритики назвали самых успешных режиссеров
18:53
Дирекция спортивных и социальных проектов: Самому возрастному волонтеру в Казани – 79 лет

Количество возрастных волонтеров достаточно большое, отметил Александр Карпов.

18:51
В Бавлах завершается строительство соципотечного дома

В данный момент в новостройке ведется внутренняя отделка помещений.

18:41
На пожаре в Нижних Вязовых удалось отстоять девять строений

Все сгоревшие постройки были возведены незаконно.

18:38
Метшин о Fan Fest: К нам из Австралии прилетело 10 тыс. болельщиков, а мы ленимся пройти пешочком

Мэр Казани призвал татарстанцев посетить фестиваль болельщиков.

18:33
Сбитый «Мерседесом» 8-летний мальчик умер в больнице

34-летний водитель внедорожника «Мерседес» сбил школьника 10 июня в поселке Большие Ключи.

18:24
В Казани откроется выставка нижегородских художников «Школьные годы»

Авторам работ присущи нарочито легкая, случайная живописная манера, которая подчеркивает неважность происходящих на картинах событий.

18:21
Видео «спасения» утонувшего внедорожника «Тойота» в Лаишевском районе Татарстана

Опустившийся по крышу в воду автомобиль «Тойота Ленд Крузер» случайно обнаружили рыбаки.

18:13
На камеру мобильного телефона попали дикие кабаны, гуляющие по Казани

Животное увидели прохожие недалеко от казанского ипподрома.

17:59
Иосиф Кобзон госпитализирован в онкологический центр
17:58
Казанский университет талантов открыл набор в летнюю молодежную школу
17:46
Около 200 добровольцев очистили озеро Глубокое
17:38
Казанский Кремль приглашает на фестиваль The Kremlin Confederation of ART

Фестиваль представляет собой синтез разных архитектурных стилей, культур и религий.

17:23
Рейс Новосибирск – Москва экстренно сел в Казани из-за плохого самочувствия пассажирки

43-летнюю женщину госпитализировали в Республиканскую клиническую больницу.

17:14
Патриарх всея Руси приглашен освящать собор Казанской иконы Божией Матери в столице РТ

Исполнительный директор фонда «Возрождение» Татьяна Ларионова не исключила присутствие на церемонии Президента страны.

17:13
Фото смертельной аварии в Татарстане, в которой погибли мужчина и ребенок

Авария произошла сегодня днем на 850-м километре трассы М7 в 45 километрах от Пестрецов.

События

18 июняМатч, изменивший историю футбола: сборную Австралии на чемпионате мира в Казани обыграла техника

18 июняЕвгений Пашутин: «Канту» новый вызов для меня

18 июняИльдар Гильмутдинов: «Заставлять изучать родные языки тех, для кого они не являются родными, никто не собирается»

18 июняРанэль Зинатуллин: Если мы свяжем татарский язык с успешным и счастливым будущим детей, то они выстроятся в очередь, чтобы его выучить

18 июня18 – 21 июня в Казани: Фестиваль болельщиков, «Библиотека в парке», бесплатные концерты на Баумана

17 июня“Любовь стоит того, чтобы ждать”: Таслима Низами и ее первая любовь Иван поженились спустя 40 лет после разлуки

17 июняКазань велосипедная: 200 тысяч велосипедистов против 400 тысяч автолюбителей