Наталия Фишман провела экскурсию по обновленной набережной озера Кабан в Казани

Открытие общественного пространства ожидается в августе, однако уже сейчас набережная открыта для отдыхающих.

(Казань, 16 июня, «Татар-информ», Александр Елисеев). Помощник Президента РТ Наталия Фишман провела экскурсию по обновленной набережной озера Нижний Кабан в Казани. Всех желающих Наталия Фишман пригласила через свой аккаунт в Instagram.

Экскурсия началась рядом с Татарским театром имени Галиаскара Камала. По словам Наталии Фишман, в ближайшие 3 недели, прямо под театром, на воде, появится понтонная сцена, на которой сможет выступить представитель любого вида искусства. Одним из первых желание выступить изъявил певец и музыкант Радиф Кашапов.

«В течении всего лета здесь будут появляться новые элементы: элементы благоустройства, различные „фокусы“, мероприятия. Поэтому полномасштабное открытие будет в августе», — отметила Наталия Фишман.

Кроме того, Наталия Фишман подчеркнула, что за последние три года в Татарстане построено 267 парков и общественных пространств и каждый из проектов — индивидуальный. Помощник Президента РТ не хочет, чтобы большая часть пешеходного пространства была заставлена пунктами общепита и предлагает отдыхающим поучаствовать в наполнении общественного пространства. Идеи и предложения можно отправлять на .

Одним из уникальных объектов набережной стала детская игровая зона, которая представляет из себя комплекс шлюзов и механизмов.

Вода поступает из источника и приводит в действия механизмы. Система шлюзов позволяет контролировать поток воды — иначе говоря, один участок может перекрыть все веселье тем, кто ниже по течении. Поэтому взрослым и детям придется работать в команде, чтобы поиграть могли все.

По мнению Наталии Фишман, этот комплекс будет обучать детей основам законов физики и взаимодействию с другими участниками.

Рядом с игровой зоной находится участок с водными зарослями. Эта зона стала печально знаменитой после ролика, в котором лебедь занимался очисткой берега и воды от мусора. Сейчас водный участок полностью очищен от мусора и застарелой травы.

«На этом участке поселилась чомга из семейства поганковых. Пара свила гнездо, и в ближайшие пару недель у них появится молодняк», — рассказал дендролог, доктор биологических наук Сергей Мурзов.

По всей территории набережной из динамиков играют редкие записи исполнителей татарской эстрады 80-х годов.

В создании пространства вокруг озера принимал участие китайский консорциум, который стал победителем в конкурсе. Всего было подано 143 заявки из 27 стран мира.

Ключевая особенность проекта — концепция естественного очищения. Для этого построена система каскадов — вода из озера проходит через несколько небольших бассейнов, где высажены различные растения, которые могут фильтровать воду. Обратно в Кабан она поступает очищенной.

«За время работ мы выявили и ликвидировали три незаконные врезки фекальной канализации в озеро. Отходы сбрасывались напрямую в Кабан», — заявила Наталия Фишман.

В ближайшем будущем на фонтане будет запущена система лазерное проекции. Среди планов также есть идея в праздничные дни перекрывать улицу Салимжанова, что позволит объединить набережную с парком Тысячелетия Казани в единую пешеходную зону.

Наталия Фишман также пообещала, что к августу будет построен стеклянный купол, пол в котором будет интерактивным и подробно расскажет посетителям о системе каскадов на озере. В дальнейшем в нем можно будет проводить экологические уроки для детей.

До конца лета строители планируют дойти до моста через Кабан по улице Назарбаева и создать небольшой водопад, а также площадку для занятий кроссфитом.