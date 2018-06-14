«Газпром» добился приостановки исполнения решения арбитража по спору с «Нафтогазом»

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(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). Российский газовый холдинг «Газпром» добился приостановки исполнения решения Стокгольмского арбитража в споре о транзите газа через украинскую территорию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
«Газпром» подал ходатайство 7 июня после того, как было обжаловано арбитражное решение по транзитному контракту, и «Нафтогаз» попытался до рассмотрения жалобы по существу начать процедуру принудительного исполнения этого решения.
Теперь у «Нафтогаза» нет оснований, чтобы арестовать активы «Газпрома» за рубежом.
Это обстоятельство «Газпром» будет использовать при обжаловании действий судебных приставов в Швейцарии и Нидерландах, сообщили в российской компании.
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