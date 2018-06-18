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Татар-информ

18 июня 2018, 12:56

Экономика и финансы

ТПП Челнов собирается продолжить практику проведения Дней ипотеки для многодетных

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В поселении многодетных семей за шесть лет вместо 10 тысяч жителей прописалось только 33, в разной степени освоения находятся 600 участков из 2600.

(Набережные Челны, 18 июня, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Торгово-промышленная палата Набережных Челнов собирается продолжить практику проведения Дней ипотеки для многодетных, сообщил на деловом понедельнике в мэрии гендиректор ТПП Автограда Фарид Башаров.

 Первый опыт проведения такого мероприятия был получен в мае текущего года. Событие вызвало большой интерес у его участников. В нем приняли участие представители администрации Тукаевского района и Набережных Челнов, строительных и проектных организаций. Прозвучало много интересных предложений со стороны банков, страховых и риэлтерских компаний, ведущих специалистов по недвижимости.

«Мы вместе искали варианты по ускорению процесса освоения земельных участков этих поселений, – рассказал гендиректор ТПП Челнов. – Для примера: в поселении многодетных семей "Подсолнухи" за шесть лет вместо 10 тысяч жителей прописалось только 33. В разной степени освоения находятся 600 участков из 2600. Владельцы участков называют разные причины затяжного строительства, в том числе – плохие дороги, отсутствие материальных возможностей и другое».  

По словам Башарова, не все проблемы ТПП в состоянии решить самостоятельно. Однако часть из них, например, налаживание диалога между строителями и будущими владельцами домов, торгово-промышленная палата способна взять на себя.

Было принято решение о продолжении практики проведения Дней ипотеки для многодетных, сообщил представитель ТПП.

 

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