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Татар-информ

18 июня 2018, 12:28

Экономика и финансы

Челнинская торгово-промышленная палата получила сертификат соответствия стандартам

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ТПП Автограда объединяет 300 активных субъектов предпринимательства, из них 46 индивидуальных предпринимателей и 76 представителей малого бизнеса.

(Набережные Челны, 18 июня, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Челнинская ТПП получила сертификат соответствия стандартам деятельности торгово-промышленных палат России. Об этом сообщил генеральный директор ТПП Челнов Фарид Башаров на деловом понедельнике.

 

«Хотя наша палата и является муниципальной, она продолжает действовать и за пределами города», — сообщил Башаров.

 

По его словам, сегодня ТПП Челнов объединяет 300 активных субъектов предпринимательства, из них 46 индивидуальных предпринимателей, 104 микропредприятия, 76 представителей малого бизнеса, 19 — среднего, 36 — крупного бизнеса, 1976 — некоммерческих организаций.

37 бизнес-организаций расположены вне города. Они находятся в Удмуртии, Башкирии, Пермском крае, Москве, а также в других городах Татарстана. «Все они на добровольной основе участвуют в деятельности палаты», — подчеркнул гендиректор ТПП. 

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