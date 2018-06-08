Метшин рассказал, что во время ЧМ его дважды остановили сотрудники ГИБДД

Все городские службы работают в плановом усиленном режиме в период проведения чемпионата мира по футболу.

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). Мэр Казани Ильсур Метшин на деловом понедельнике в мэрии столицы рассказал, что его в период чемпионата мира по футболу дважды останавливали иногородние инспекторы ГИБДД.

«Я дважды был остановлен иногородними сотрудниками ГИБДД. Не представлялся, естественно. Очень внимательные, обходительные и вежливые, и в то же время выполняли свою работу, проверяя все, что необходимо проверить», — отметил градоначальник.

Он подчеркнул, что все городские службы функционируют в плановом усиленном режиме. По его словам, на сегодняшний момент перед руководством стоит задача следовать «самым высоким требованиям FIFA».

«Это только старт — старт хороший и организованный без каких-либо неподготовленных для нас ситуаций. Важно, чтобы не только гости столицы чувствовали атмосферу спортивного турнира, но и сами казанцы ощущали праздник — радушие всех городских служб, транспортных и правоохранительных», — подчеркнул мэр Казани.