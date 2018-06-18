Президенту Казахстана представили казанские вертолеты «Ансат»

Назарбаева заинтересовали полицейские и пассажирские транспортные средства, отметили в АО «Вертолеты России».

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). В ходе рабочей поездки в Республику Татарстан Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетил выставку продукции татарстанских компаний на территории Казанского кремля. На стенде Казанского вертолетного завода главе Казахстана показали вертолеты «Ансат», сообщает пресс-служба холдинга «Вертолеты России».

Нурсултан Назарбаев ознакомился с образцами полицейского и пассажирского вертолетов. Оба судна заинтересовали Президента Казахстана, отметили в АО «Вертолеты России».

На презентации вертолетной техники гендиректор Казанского вертолетного завода Юрий Пустовгаров поделился, что сегодня КВЗ разрабатывает модернизированную версию «Ансат» и планирует в ближайшее время вывести ее на испытания.