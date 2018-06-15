За 4 дня ЧМ-2018 фестиваль болельщиков в Казани посетили 150 тыс. человек

Матч Франция – Австралия на «Казань Арене» собрал более 41 тыс. зрителей.

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). За 4 дня проведения ЧМ-2018 по футболу на фестивале болельщиков в Казани было показано 14 матчей, их посмотрели 150 тыс. любителей игры. Об этом на деловом понедельнике в мэрии Казани заявил первый заместитель руководителя исполкома Дамир Фаттахов.

Первый день фестиваля болельщиков собрал около 25 тыс. жителей и гостей столицы Татарстана, любителей и настоящих фанатов. Рекордным по посещаемости стало 16 июня — этот день объединил более 56 тыс. поклонников футбола.

Матч Франция – Австралия, который прошел в Казани 16 июня, собрал более 41 тыс. зрителей. «По итогам матча благодаря слаженной работе всех сервисов болельщики покинули стадион менее чем за час — за 55 минут», — отметил Фаттахов.