За 4 дня ЧМ-2018 фестиваль болельщиков в Казани посетили 150 тыс. человек

ОбществоЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
Фото: архив/Салават Камалетдинов
(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). За 4 дня проведения ЧМ-2018 по футболу на фестивале болельщиков в Казани было показано 14 матчей, их посмотрели 150 тыс. любителей игры. Об этом на деловом понедельнике в мэрии Казани заявил первый заместитель руководителя исполкома Дамир Фаттахов.
Первый день фестиваля болельщиков собрал около 25 тыс. жителей и гостей столицы Татарстана, любителей и настоящих фанатов. Рекордным по посещаемости стало 16 июня — этот день объединил более 56 тыс. поклонников футбола.
Матч Франция – Австралия, который прошел в Казани 16 июня, собрал более 41 тыс. зрителей. «По итогам матча благодаря слаженной работе всех сервисов болельщики покинули стадион менее чем за час — за 55 минут», — отметил Фаттахов.
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