СМИ: Глава МВД Германии заявил о невозможности работать с Меркель

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(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). Глава немецкого МВД и председатель баварского Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер заявил, что больше не может работать с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Welt am Sonntag.
«Я больше не могу работать с этой женщиной», — как минимум дважды сказал Зеехофер в ходе совещания членов Правительства от ХСС с главой земельной группы союза в Бундестаге Александером Добриндтом.
Конфликт между ХСС и Христианско-демократическим союзом (ХДС) возник на почве вопроса о противодействии нелегальной миграции. ХДС требует принятия общеевропейского решения этой проблемы, ХСС настаивают, чтобы получивших отказ мигрантов не пускали через германскую границу.
Существующие разногласия чреваты правительственным кризисом.
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