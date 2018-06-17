СМИ: Глава МВД Германии заявил о невозможности работать с Меркель

Разногласия могут привести к правительственному кризису

(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). Глава немецкого МВД и председатель баварского Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер заявил, что больше не может работать с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Welt am Sonntag.

«Я больше не могу работать с этой женщиной», — как минимум дважды сказал Зеехофер в ходе совещания членов Правительства от ХСС с главой земельной группы союза в Бундестаге Александером Добриндтом.

Конфликт между ХСС и Христианско-демократическим союзом (ХДС) возник на почве вопроса о противодействии нелегальной миграции. ХДС требует принятия общеевропейского решения этой проблемы, ХСС настаивают, чтобы получивших отказ мигрантов не пускали через германскую границу.

Существующие разногласия чреваты правительственным кризисом.