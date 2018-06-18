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Татар-информ

18 июня 2018, 04:34

Общество

На Сабантуе в Муслюмове вручили госнаграды

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Глава Минлесхоза пожелал гостям праздника положительных эмоций и новых сил для творчества и труда.

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). В Муслюмовском районе Татарстана прошел Сабантуй, на котором состоялось вручение государственных наград, сообщает пресс-служба Минлесхоза РТ.

От имени Президента Татарстана Рустама Минниханова министр лесного хозяйства Равиль Кузюров поприветствовал жителей и гостей района. Он подчеркнул значимость Сабантуя, который наравне с другими национальными праздниками является ярким примером мирного сосуществования и культурного общения.

Министр пожелал гостям праздника положительных эмоций и новых сил для творчества и труда. После приветственных слов глава Минлесхоза и руководитель Муслюмовского района Рамиль Муллин вручили государственные награды.

Ранее на Сабантуе в Верхнем Услоне наградили передовиков сельского хозяйства.

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На Сабантуе в Муслюмове вручили госнаграды

Глава Минлесхоза пожелал гостям праздника положительных эмоций и новых сил для творчества и труда.

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