На Сабантуе в Верхнем Услоне наградили передовиков сельского хозяйства

Отличившимся работникам полей были вручены почетные грамоты, дипломы и денежные премии.

(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). В Верхнем Услоне состоялся Сабантуй, на котором чествовали передовиков сельского хозяйства – лучших полеводов, животноводов, механизаторов, работников перерабатывающей промышленности, пишет газета «Волжская новь».

Отличившимся работникам полей были вручены почетные грамоты, дипломы и денежные премии.

Сельчан поздравили глава Верхнеуслонского района Марат Зиатдинов, почетные гости – заместитель премьер-министра РТ – министр информатизации и связи Роман Шайхутдинов, первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Николай Титов. Роман Шайхутдинов поздравил всех собравшихся от имени Президента Татарстана Рустама Минниханова, зачитав поздравительную телеграмму.

В развлекательной части праздника выступили артисты и творческие коллективы Верхнеуслонского района и приглашенные коллективы из Чувашии, Казани. В центре майдана состоялись спортивные игры и различные конкурсы среди взрослых и детей.

В рамках проходящего в России и Татарстане Чемпионата мира по футболу прошло награждение лучших спортсменов – победителей республиканских, всероссийских и международных соревнований. Звание «Мастер спорта России» получила тяжелоатлетка Алеся Голубина, которой вместе с удостоверением вручили денежную премию.

Абсолютным батыром Сабантуя стал Илья Макаров из поселка Октябрьский. Глава района вручил борцу барана и холодильник.