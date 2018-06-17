В Сети появилось видео с места гибели эсминца «Новик»

(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). В Сети появилось видеозапись с места гибели прославленного эскадренного миноносца «Новик». Его опубликовал телеканал РЕН ТВ.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что российская экспедиция «Поклон кораблям Великой Победы» и финская исследовательская группа SubZone смогли найти остов корабля. Разломившийся на две части корпус лежит на дне Финского залива недалеко от мыса Юминда на глубине 75 м.
«Новик» участвовал в большинстве операций Первой мировой войны на Балтике. Переименованный в «Яков Свердлов», корабль погиб во время Таллинского перехода, подорвавшись на мине 28 августа 1941 года.
Следующая новость
Тукаевцы смогли выяснить, кто наиболее хорош в перетягивании каната, гирьевом спорте, скачках, беге в мешках и даже в распиливании бревен.
В этом году местные аграрии засеяли зерновыми, кормовыми и техническими культурами более 40 тысяч гектаров.
Участниками конкурса стали супружеские пары, которые наперегонки возили членов своих семей в тележках.
25 мая казанская команда презентовала альтернативный гимн чемпионата.
Финальные схватки получились очень жаркими, однако никто не смог вырвать победу у Марата Мухамедзянова.
Соперниками татарстанских спортсменов стали борцы из Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и многочисленных регионов России.
По словам Президента РТ, республика заинтересована в сотрудничестве с сибирским регионом.
По словам Рустама Минниханова, для возобновления авиарейсов необходимо решить вопрос с их субсидированием.
Почетными гостями татарского праздника стали представители крымского города-героя Керчи.
Открылось мероприятие с символичного забивания мячей почетными гостями в «ворота науки».
17 июня“Любовь стоит того, чтобы ждать”: Таслима Низами и ее первая любовь Иван поженились спустя 40 лет после разлуки