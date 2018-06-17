В Сети появилось видео с места гибели эсминца «Новик»

Погибший во время Таллинского перехода корабль лежит на дне Финского залива.

(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). В Сети появилось видеозапись с места гибели прославленного эскадренного миноносца «Новик». Его опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что российская экспедиция «Поклон кораблям Великой Победы» и финская исследовательская группа SubZone смогли найти остов корабля. Разломившийся на две части корпус лежит на дне Финского залива недалеко от мыса Юминда на глубине 75 м.

«Новик» участвовал в большинстве операций Первой мировой войны на Балтике. Переименованный в «Яков Свердлов», корабль погиб во время Таллинского перехода, подорвавшись на мине 28 августа 1941 года.