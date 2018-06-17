На дне Балтийского моря найден легендарный эсминец «Новик»

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(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). Совместная финско-российская исследовательская экспедиция нашла на дне Балтийского моря корпус прославленного корабля российского флота – эскадренного миноносца «Новик». Об этом рассказал глава экспедиции «Поклон кораблям Великой Победы» Константин Богданов, передает РИА Новости.
Место гибели корабля находится недалеко от мыса Юминда. Эсминец лежит на дне Финского залива на глубине 75 м. Корпус в результате подрыва на мине разломился на два части: нос «Новика» перевернулся, а корма лежит на ровном киле. «<...> на корме четко читается название корабля на момент гибели – "Яков Свердлов" и герб СССР», – пояснил собеседник агентства.
Определил место гибели эсминца по немецким архивным материалам российский историк Михаил Иванов. Гидролокационный поиск провел глава сотрудничающей с российской командой финской группы SubZone Имми Валлин, добавил Богданов. Накануне, 16 июня, в ходе погружения с борта исследовательского судна Yoldia корабль был идентифицирован окончательно.
«Новик» – первый эсминец российской постройки с паротурбинными двигателями и котлами высокого давления на жидком топливе. Это был предсерийный корабль, давший имя нескольким одноименным сериям эсминцев (всего из 58 заложенных кораблей, включая сам «Новик», были построены 30).
Строительство «Новика» началось в 1910 году, в 1911-м он был спущен на воду, а в 1913-м – включен в состав флота. Активно участвовал в Первой мировой войне на Балтике, большую часть гражданской войны находился на хранении. В 1926 году переименован в «Яков Свердлов», в межвоенный период дважды проходил модернизацию.
Корабль погиб во время Таллинского перехода. «Яков Свердлов» входил в состав отряда главных сил и следовал в охранении легкого крейсера «Киров». Вечером 28 августа 1941 года эсминец подорвался на мине, переломился пополам и затонул. При этом погибли 114 пассажиров и членов экипажа.
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