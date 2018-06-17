Голикова анонсировала создание новой инфраструктуры для пенсионных накоплений

Правительство готовит законопроект, касающийся работы с накопительной частью пенсий.

(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). Правительство РФ разрабатывает законопроект, который предполагает организацию новой инфраструктуры для пенсионных накоплений. Об этом в интервью телепрограмме «Итоги недели» на канале НТВ заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Она подчеркнула, что уже накопленные гражданами средства продолжают работать.

При этом вице-премьер добавила, что идеология обращения с накоплениями, переданными в негосударственные пенсионные фонды, судя по всему, будет изменена.

Голикова рассказала также о планах властей отказаться от балльной системы расчета пенсий.