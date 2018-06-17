Голикова пообещала отказаться от балльной системы расчета пенсий

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(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). Правительство России намерено отказаться от действующей в стране с 2015 года балльной системы расчета пенсий. Об этом в телепередаче «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1» заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.
При этом чиновник назвала соответствующее решение «очень сложным», добавив, что его все же придется принять.
В соответствии с запланированной пенсионной реформой размер пенсии должен равняться не менее чем 40 процентам от утраченного заработка. При этом расчет должен не основываться на средней зарплате, а исходить от индивидуальных параметров, подчеркнула Голикова.
Ранее Правительство одобрило постепенное увеличение пенсионного возраста с 2019 года. Мужчины к 2028 году должны будут уходить на пенсию в 65 лет, а женщины к 2034-му – в 63 года.
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