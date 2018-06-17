Трамп назвал обвинения в сговоре с Россией «подстроенным обманом»

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(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал в своем Twitter’е обвинения в сговоре с Россией «подстроенным обманом».
«ОХОТА НА ВЕДЬМ! Сговора с Россией не было», – подчеркнул он. И добавил, что обвинителям следовало бы обратить внимание на его соперницу по выборам – «бедную Хиллари [Клинтон]».
В завершение Трамп вновь обвинил своих критиков в «двойных стандартах».
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