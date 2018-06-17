Трамп назвал обвинения в сговоре с Россией «подстроенным обманом»

Американский лидер обвинил своих критиков в «двойных стандартах».

(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал в своем Twitter’е обвинения в сговоре с Россией «подстроенным обманом».

«ОХОТА НА ВЕДЬМ! Сговора с Россией не было», – подчеркнул он. И добавил, что обвинителям следовало бы обратить внимание на его соперницу по выборам – «бедную Хиллари [Клинтон]».

В завершение Трамп вновь обвинил своих критиков в «двойных стандартах».

Ранее суд отправил под арест бывшего начальника избирательного штаба действующего американского лидера Пола Манафорта. Он является фигурантом деле о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы Президента США.