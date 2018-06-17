Президент РТ предложил возобновить прямое авиасообщение между Казанью и Горно-Алтайском

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Фото: tatarstan.ru
(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов предложил возобновить прямые авиарейсы между Казанью и Горно-Алтайском. Он сделал это во время рабочей поездки в Алтайский край в ходе встречи с врио губернатора края Виктором Томенко и главой Республики Алтай Александром Бердниковым, сообщает пресс-служба Президента РТ.
Рустам Минниханов заметил, что прямое авиасообщение позволило бы привлечь на Горный Алтай татарстанских туристов. При этом он признал, что для его возобновления необходимо решить вопрос с субсидированием перелетов.
Александр Бердников же обратил внимание на заинтересованность его региона в возобновлении прямых авиарейсов. При этом он отметил, что Республика Алтай сейчас уделяет особое внимание развитию оздоровительного туризма и солнечной генерации.
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