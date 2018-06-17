Президент РТ на Алтае ознакомился с туристической ОЭЗ «Бирюзовая Катунь»

Рустам Минниханов отметил перспективы сотрудничества между регионами в сфере туризма и в развитии особых экономических зон.

(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов в рамках рабочей поездки в Алтайский край посетил особую экономическую зону туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь». Его сопровождал врио губернатора края Виктор Томенко, сообщает пресс-служба главы республики.

Генеральный директор туристической ОЭЗ Виктор Коршинов рассказал высокому гостю об истории создания комплекса и о планах по его развитию.

Особая экономическая зона «Бирюзовая Катунь» была создана в Алтайском крае по постановлению Правительства РФ в 2007 году. Ее площадь достигает 3326,3 га. Проект будет реализовываться до 2055 года.

«Бирюзовая Катунь» позиционируется как первый в стране крупный единый комплекс природного и экстремального туризма в горах. Территория разделена на молодежно-экстремальную зону и зону комфортабельных гостиниц. Всего на территории особой зоны сейчас действуют 24 туристских объекта, в том числе горнолыжный комплекс и искусственные озера. Рядом расположена игорная зона «Сибирская монета», где уже работает первое казино.

Руководство ОЭЗ рассчитывает на дальнейшее привлечение инвесторов. Это необходимо для реализации целого ряда проектов: горнолыжных спусков, отелей, центра экстремальных видов спорта, конноспортивного комплекса и так далее.

Рустам Минниханов назвал «Бирюзовую Катунь» уникальным объектом с огромным потенциалом развития. При этом он напомнил об имеющимся у Татарстана большом опыте в сфере туризма и работы с ОЭЗ, в связи с этим обратив внимание на перспективы сотрудничества.