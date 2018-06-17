Рустам Минниханов принял участие в Сабантуе на Алтае

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Фото: instagram.com/rusminnikhanov
(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в Сабантуе в Горно-Алтайске. Об этом сообщает пресс-служба татарстанского лидера.
Кроме того, Рустам Минниханов посетит Сабантуй в ОЭЗ туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь» в Алтайском крае. От Татарстана на празднике выступит Заинский муниципальный район.
Президент республики находится на Алтае с рабочим визитом. Он встретится с врио губернатора — Председателя Правительства Алтайского края Виктором Томенко и главой — Председателем Правительства Республики Алтай Александром Бердниковым.
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