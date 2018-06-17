Главное
В Нижнекамском районе спасатели пришли на помощь плавающему в реке кайтсерферу

Татар-информ

17 июня 2018, 10:14

Общество

Рустам Минниханов принял участие в Сабантуе на Алтае

Рекомендуем

Фото: instagram.com/rusminnikhanov

Президент Татарстана находится в Алтайском крае с рабочим визитом.

(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в Сабантуе в Горно-Алтайске. Об этом сообщает пресс-служба татарстанского лидера.

Кроме того, Рустам Минниханов посетит Сабантуй в ОЭЗ туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь» в Алтайском крае. От Татарстана на празднике выступит Заинский муниципальный район.

Президент республики находится на Алтае с рабочим визитом. Он встретится с врио губернатора — Председателя Правительства Алтайского края Виктором Томенко и главой — Председателем Правительства Республики Алтай Александром Бердниковым.

Следующая новость

Фоторепортаж: Новая набережная озера Нижний Кабан
Новости дня
10:28
Профсоюзы не поддержали законопроект о пенсионной реформе
10:14
Рустам Минниханов принял участие в Сабантуе на Алтае

Президент Татарстана находится в Алтайском крае с рабочим визитом.

09:16
Жители Казани смогут наблюдать два астрономических феномена в июльскую ночь

Марс и Земля в июльскую ночь приблизятся друг к другу на расстояние 56 – 58 млн км.

08:00
Фоторепортаж: Новая набережная озера Нижний Кабан

ИА «Татар-информ» публикует фотографии обновленного участка набережной в Казани.

07:30
Министр здравоохранения РТ поздравил коллег с Днем медицинского работника

В России 17 июня профессиональный праздник отмечают врачи, фельдшеры и другие медицинские работники.

06:15
В Елабуге выбрали Сабантуй сылуы-2018
05:33
В Заинске определены места пребывания граждан во время купального сезона

В этом году официально разрешено отдыхать на берегу реки Зай лишь на территории городской зоны отдыха, которую называют «городским пляжем».

04:33
В российских кинотеатрах начали внедрять систему распознавания лиц
03:17
Фонтан, новые спортивные и игровые площадки появятся в Гуляй-парке Елабуги
02:30
Казанцам расскажут о роли нанотехнологий в достижениях футболистов

На интерактиве «Наука владеет мячом. Как современные технологии меняют спорт» слушатели узнают правду о взаимодействии спорта и науки.

01:20
Ученые рассказали об опасности долгого сна
00:15
Батыров Сабантуя-2018 наградили в Елабуге

В конкурсе были разыграны два автомобиля и квадроцикл.

16.06 23:31
В Набережных Челнах отметили 55-летний юбилей системы здравоохранения

В городе трудятся 1 тыс. 549 врачей, 12 из которых являются кандидатами медицинских наук, 32 врача удостоены звания «Заслуженный врач РТ».

16.06 23:06
В Елабуге состоялись конные скачки
16.06 22:36
Воскресный фестиваль «Зеленого Фитнеса» перенесли в другой парк

Спортивный фестиваль посвятят международному дню донора.

16.06 22:16
В результате взрыва в Афганистане погибли 26 человек
16.06 21:56
Датчане обыграли сборную Перу в матче ЧМ-2018
16.06 21:43
Индия повысила пошлины на товары из США
16.06 21:23
В Альпах при восхождении на гору погиб россиянин
16.06 20:59
Анджелина Джоли посетила бывшую «столицу» ИГ*
16.06 20:35
Соглашение о переименовании Македонии будет подписано 17 июня
16.06 20:14
Путин поздравил первую женщину-космонавта с 55-летием со дня полета в космос
16.06 19:56
Украинские силовики заставили самолет совершить посадку в Донбассе
16.06 19:39
В Нижнекамском районе спасатели пришли на помощь плавающему в реке кайтсерферу

Мужчина находился в реке Кама продолжительное время, пока один из очевидцев не обратился в службу спасения.

16.06 19:19
В Тюлячинском районе пострадали пассажирки столкнувшихся авто

На трассе Тюлячи – Большие Нырси произошло столкновение «Шевроле Круз» и «Сузуки Свифт».

События

17 июня“Любовь стоит того, чтобы ждать”: Таслима Низами и ее первая любовь Иван поженились спустя 40 лет после разлуки

17 июняКазань велосипедная: 200 тысяч велосипедистов против 400 тысяч автолюбителей

16 июняМы больны футболом: лица первого матча чемпионата мира в Казани

16 июняWho will win the World Cup? Прогнозы экспертов к чемпионату мира

16 июняНурсултан Назарбаев о Татарстане и Казани: шесть цитат Президента Казахстана

16 июня«Горит всё село!»: подробности пожара, запечатленного на вирусном видео

16 июняНиколай Никифоров: У всех современных проектов в Татарстане одно начало — Рустам Минниханов