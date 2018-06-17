Африканские мигранты прибыли в Испанию

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(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). Африканские мигранты с судна Aquarius прибыли в Валенсию (Испания) на итальянском корабле, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на АР.
Мигрантов отказались принять Италия и Мальта. В настоящее время медики и психологи проводят осмотр прибывших африканцев, остальные беженцы прибудут в испанский порт на судне Aquarius позднее.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Италия отказалась принимать судно с нелегальными мигрантами.
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