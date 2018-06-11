Италия отказалась принимать судно с нелегальными мигрантами

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(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). МИД Италии запретил гуманитарному судну Aquarius, на котором находится более 600 нелегальных мигрантов, пришвартоваться к берегу страны. Об этом сообщает РИА Новости.
На борту судна находятся 123 несовершеннолетних и семь беременных женщин.
Власти Италии предложили судну отправиться на Мальту, так как это «более безопасный порт», однако Мальта тоже отказалась давать причал судну.
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