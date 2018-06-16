Минниханов провел ряд встреч в рамках матча между сборными Франции и Австралии

Президент РТ перед началом первого матча мундиаля в Казани поприветствовал высокопоставленных гостей республики.

(Казань, 16 июня, «Татар-информ»). Сегодня перед началом футбольного матча между сборными Франции и Австралии Президент РТ Рустам Минниханов провел несколько рабочих встреч на стадионе «Казань-Арена». Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Сначала Президент встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Австралии в России Питером Мартином Тешом.

Затем Рустам Минниханов поприветствовал прибывшего в Казань министра спорта Франции Лору Флессель.

Также лидер республики встретился с министром спорта Уругвая Фердинандо Касеросом и с президентом Международной федерации студенческого спорта (FISU) Олегом Матыциным.

Ранее сообщалось, что сборная Франции обыграла команду Австралии со счетом 2:1.