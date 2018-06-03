Егор Крид откровенно поиздевался над победительницей «Холостяка»

На вопрос ведущего, знал ли Крид о том, что Даша уже принимала участие в предыдущем сезоне «Холостяка», Егор поиздевался над своей избранницей.

(Казань, 16 июня, «Татар-информ»). Главный герой шестого сезона «Холостяк» Егор Крид откровенно высмеял победительницу шоу – Дарью Клюкину на передаче «Вечерний Ургант», пишет «СтарХит».



Крид пришел на шоу вместе с Тимати. На вопрос ведущего, знал ли Крид о том, что Даша уже принимала участие в предыдущем сезоне «Холостяка», Егор поиздевался над своей избранницей: «Да ладно? А я и не знал! Что ты хочешь у меня узнать? Будет ли она участвовать в программе с Бузовой? Пусть наденет парик и идет», – заявил Крид.



Сарказм певца очень удивил гостей в студии, однако Тимати поддержал своего коллегу. «Вы только представьте, парень путешествовал по всему миру с двадцатью красивыми девушками. Ходил на свидания, выбирал, и в итоге их осталось две. Честно признаться, я до сих пор жду пост про Дашу», – пошутил Тимати.



Впрочем, Егор Крид не комментирует свою личную жизнь, а Ивану Урганту он заявил, что все свое внимание он посвящает творчеству.

На премии «Муз-Тв» Егор рассказал, что Даша очень хорошая и добрая девушка, но «жизнь распорядилась иначе», и они сейчас могут быть лишь приятелями.