Егор Крид откровенно поиздевался над победительницей «Холостяка»

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(Казань, 16 июня, «Татар-информ»). Главный герой шестого сезона «Холостяк» Егор Крид откровенно высмеял победительницу шоу – Дарью Клюкину на передаче «Вечерний Ургант», пишет «СтарХит».
Крид пришел на шоу вместе с Тимати. На вопрос ведущего, знал ли Крид о том, что Даша уже принимала участие в предыдущем сезоне «Холостяка», Егор поиздевался над своей избранницей: «Да ладно? А я и не знал! Что ты хочешь у меня узнать? Будет ли она участвовать в программе с Бузовой? Пусть наденет парик и идет», – заявил Крид.
Сарказм певца очень удивил гостей в студии, однако Тимати поддержал своего коллегу. «Вы только представьте, парень путешествовал по всему миру с двадцатью красивыми девушками. Ходил на свидания, выбирал, и в итоге их осталось две. Честно признаться, я до сих пор жду пост про Дашу», – пошутил Тимати.
Впрочем, Егор Крид не комментирует свою личную жизнь, а Ивану Урганту он заявил, что все свое внимание он посвящает творчеству.
На премии «Муз-Тв» Егор рассказал, что Даша очень хорошая и добрая девушка, но «жизнь распорядилась иначе», и они сейчас могут быть лишь приятелями.
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