«Холостяк» Егор Крид поставил точку в отношениях с победительницей шоу

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Фото: инстаграм
(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). Музыкант, главный герой проекта «Холостяк» Егор Крид рассказал на мероприятии «МУЗ ТВ», почему бросил свою избранницу Дарью Клюкину – победительницу проекта, пишут «Дни.Ру».
На мероприятии рэп-исполнитель появился в сопровождении родителей. На вопрос репортеров, где же Дарья Клюкина, он ответил, что расстался с ней. Сейчас бывшие влюбленные находятся в приятельских отношениях.
«Даша очень хорошая и добрая, но жизнь распорядилась так, что мы не можем пока быть вместе. Мы хорошие приятели», – сказал певец.
Шесть дней назад состоялся финал шоу «Холостяк». На нем Егор Крид в свадебном костюме признался, что выбирает себе в невесты Дарью и подарил ей кольцо. Позже в своем Insyagram`e певец заявил, что эти кадры были постановочными, а «жизнь продолжается дальше».
8 июня на премии МУЗ-ТВ Крид получил награду за «Лучшее мужское видео».
Ранее сообщалось, что «Холостяк» Его Крид оказался под следствием.
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