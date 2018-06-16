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Татар-информ

16 июня 2018, 15:24

Культура

Знаменитый дирижер Геннадий Рождественский умер на 88-м году жизни

Под руководством Рождественского работали музыканты в оркестрах Большого театра, Камерного музыкального театра, Центрального телевидения и другие.

(Казань, 16 июня, «Татар-информ»). Знаменитый дирижер Геннадий Рождественский скончался на 88-м году жизни, передает РИА Новости.

Под руководством Рождественского работали музыканты в оркестрах Большого театра, Камерного музыкального театра, Центрального телевидения и всесоюзного радио, Британской вещательной корпорации. Дирижер также руководил Венским симфоническим оркестром и Королевским Стокгольмским филармоническим оркестром.

Среди его учеников – известные дирижеры Владимир Понькин, Валерий Полянский, Валентин Кожин и другие. Рождественский удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» I, II, III и IV степени, ордена Трудового Красного Знамени, орденом «Кирилл и Мефодий», ордена Восходящего солнца 3-го класса.

Рождественский также известен как создатель оратории «Заповедное слово русскому народу».

О месте и дате прощания будет сообщено дополнительно.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о смерти татарского поэта Ахмета Саттара.

 

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