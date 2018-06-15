В Казани скончался академик РАН Евгений Никольский

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Фото: ras.ru
(Казань, 15 июня, «Татар-информ»). В Казани 14 июня на 73-м году жизни скончался известный физиолог – академик Российской академии наук, доктор медицинских наук, заместитель председателя Казанского научного центра РАН по научной работе Евгений Никольский. Об этом сообщает пресс-служба Казанского медицинского университета, профессором которого он был.
Прощание с ученым будет организована завтра, 16 июня, в 10 часов утра в здании КГМУ, отмечается в сообщении.
Евгений Евгеньевич Никольский родился 11 апреля 1947 года в Таллине, в семье военного. Окончил Казанский медицинский институт. Работал сначала в родном вузе, затем также в Казанском институте биохимии и биофизики КазНЦ РАН. Член-корреспондент РАН с 2006 года, академик с 2011-го. Возглавлял научный совет Российской АН по физиологическим наукам.
Исследовал особенности физиологии синаптических процессов, включая механизмы утомления скелетных мышц. Первым экспериментально доказал возможность создания нового класса лекарств – тканеспецифических ингибиторов ацетилхолинэстеразы. Занимался доклиническими испытаниями препаратов против болезни Альцгеймера.
Автор трех монографий и множества научных статей. Заслуженный деятель науки РТ и РФ.
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