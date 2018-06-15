«Ведомости»: В Кремле обсуждают условия смягчения пенсионной реформы

Администрация Президента обеспокоена возможной реакции населения страны.

(Казань, 15 июня, «Татар-информ»). Управление Президента по внутренней политике анализирует поступающую из регионов страны информацию о реакции россиян на запланированное увеличение возраста выхода на пенсию. В частности, рассматривается возможность смягчение условий пенсионной реформы, пишет газета «Ведомости».

О сборе информации, вызванном опасениями из-за вероятных протестов, изданию рассказали два близких к Администрации Президента источника. Один из них уточнил, что обсуждаются возможные способы минимизации негативной реакции населения.

В том числе речь может зайти о снижении максимальной планки пенсионного возраста, которой предполагается достичь в перспективе, или об удлинении переходного периода.

Один из источников газеты убежден в грядущем смягчении условий реформы. По его словам, внесение в парламент максимально жесткого варианта и добавление в него дальнейших небольших правок являются «стандартным ходом», призванным успокоить публику.

Ранее Правительство одобрила постепенное увеличение пенсионного возраста с 2019 года. Мужчины к 2028 году должны будут уходить на пенсию в 65 лет, а женщины к 2034-му – в 63 года.