«Ведомости»: В Кремле обсуждают условия смягчения пенсионной реформы

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(Казань, 15 июня, «Татар-информ»). Управление Президента по внутренней политике анализирует поступающую из регионов страны информацию о реакции россиян на запланированное увеличение возраста выхода на пенсию. В частности, рассматривается возможность смягчение условий пенсионной реформы, пишет газета «Ведомости».
О сборе информации, вызванном опасениями из-за вероятных протестов, изданию рассказали два близких к Администрации Президента источника. Один из них уточнил, что обсуждаются возможные способы минимизации негативной реакции населения.
В том числе речь может зайти о снижении максимальной планки пенсионного возраста, которой предполагается достичь в перспективе, или об удлинении переходного периода.
Один из источников газеты убежден в грядущем смягчении условий реформы. По его словам, внесение в парламент максимально жесткого варианта и добавление в него дальнейших небольших правок являются «стандартным ходом», призванным успокоить публику.
Ранее Правительство одобрила постепенное увеличение пенсионного возраста с 2019 года. Мужчины к 2028 году должны будут уходить на пенсию в 65 лет, а женщины к 2034-му – в 63 года.
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