Песков прокомментировал обещание Путина не повышать пенсионный возраст

В 2005 году Президент России обещал не повышать пенсионный возраст.

(Казань, 15 июня, «Татар-информ»). Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал обещание Президента России Владимира Путина не повышать пенсионный возраст, данное в 2005 году. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Здесь важно, что это было 13 лет назад. Конечно, происходят изменения и с точки зрения демографии, и с точки зрения уровня развития экономики, изменения в международной конъюнктуре — ни одна страна не существует в вакууме», — сказал Песков.

Продолжительность жизни в России увеличилась с 2005 года, отметил пресс-секретарь Президента.

Глава государства не участвует в проработке вопроса касательно повышения пенсионного возраста, отметил Песков. Проработкой занимается Кабинет Министров, в дальнейшем реформа будет обсуждаться при участии законодателей и исполнительной власти.

«Давайте дождемся, когда в результате экспертной проработки будут приняты окончательные очертания этой реформы», — предложил пресс-секретарь российского лидера.