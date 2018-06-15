Министр спорта Татарстана: «Удивлен полупустыми трибунами в Екатеринбурге, у нас такого не будет»

СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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Фото: Ильнар Тухбатов
(Казань, 15 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Министр по делам молодежи и спорту Татарстана Владимир Леонов заявил, что удивлен полупустыми трибунами в Екатеринбурге на матче чемпионата мира, и пообещал аншлаг на казанском матче мундиаля между сборными Франции и Австралии.
Во время игры между сборными Египта и Уругвая в Екатеринбурге в кадр телетрансляции попали полупустые трибуны на центральном секторе стадиона.
«Сам удивлен тем, что в Екатеринбурге на центральных трибунах были такие места. Это (продажа билетов – прим. Т-и) же зона ответственности FIFA. На казанские матчи невозможно купить билеты, их просто нет вообще нигде. Входящая статистика говорит о том, что у нас будет биток. Конечно, я не говорю про тотальный full, поскольку всегда разово появляются какие-то билеты. Тем более на матче сборных Франции и Австралии, думаю, будет аншлаг», – отметил Леонов.
В первом матче чемпионата мира по футболу в Казани 16 июня сыграют сборные Австралии и Франции. Кроме того, в столице Татарстана пройдут матчи Испания – Иран (20 июня), Польша – Колумбия (24 июня), Корея – Германия (27 июня), а также игра одной восьмой финала (30 июня) и четвертьфинал (6 июля).
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