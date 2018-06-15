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Татар-информ

15 июня 2018, 17:58

Политика

Трамп обвинил Обаму в потере Крыма

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Действующий Президент США заявил, что Путин просто «не уважал» Обаму.

(Казань, 15 июня, «Татар-информ»). Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в потере Крыма. Он сделал это в интервью телеканалу Fox News.

Действующий американский лидер при этом напомнил, что Крым был присоединен к России задолго до его вступления в должность.

При этом Трамп предположил, что события развивались именно так, потому что «[Президент РФ Владимир] Путин не уважал Президента Обаму».

Ранее Дональд Трамп уже обвинял Барака Обаму в том, что тот допустил присоединение Крыма к России. 

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