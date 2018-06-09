Трамп ушел от ответа на вопрос о Крыме

Действующий американский лидер возложил ответственность за сложившуюся ситуацию на Обаму.

(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ушел от ответа одного из журналистов на вопрос, должен ли Крым быть признан российской территорией. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на телеканал Fox News.

Трамп возложил ответственность за ситуацию с Крымским полуостровом на экс-президента США Барака Обаму и переадресовал этот вопрос ему.

При этом собственное отношение к проблеме действующий американский лидер уточнять не стал.

Ранее Дональд Трамп в преддверии саммита «Большой семерки» в Канаде предложил вернуть Россию в этот формат. Лидеры европейских стран – членов G7 сочли такой шаг преждевременным.