В Подмосковье отпразднуют Сабантуй

(Казань, 15 июня, «Татар-информ»). 24 июня в городском парке Сергиева Посада «Скитские пруды» состоится XVIII Московский областной национально-культурный праздник «Сабантуй-2018», сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.
На празднике выступят творческие коллективы из Татарстана, Москвы и Московской области. Также гости праздника смогут принять участие в конкурсах, играх, ярмарке национальных сувениров. Ключевым моментом программы станет борьба на поясах курэш.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Сабантуй в Ташкенте собрал 40 тыс. гостей.
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На празднике выступят творческие коллективы из Татарстана, Москвы и Московской области.
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