Сабантуй в Ташкенте собрал 40 тысяч гостей

Фото: представительство РТ в республике Узбекистан
(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). 10 июня в Ташкенте состоялся Сабантуй. Праздник собрал около 40 тысяч человек, сообщает Представительство Татарстана в Республике Узбекистан.
Мероприятие прошло в городском парке культуры и отдыха «Сад дружбы». Программа мероприятия включала праздничное шествие, в котором участвовали организаторы и участники праздника в красочных национальных костюмах. Шествие началось с центрального входа и закончилось на сцене.
На сцене состоялся большой концерт с участием деятелей искусств Татарстана и Узбекистана. Перед зрителями выступили Зуфар Билалов и Зайнаб Фахретдинова, вокальный дуэт «Фарида-Алсу», Наиль Сагдиев, эстрадная студия «Жемчужина», акробатическое трио Узбекского Государственного цирка с участием серебряных призеров Международного циркового фестиваля «Золотой Карл», а также татарские и башкирские ансамбли «Яшьлек», «Изгенур», «Сангдугач», «Агидель», «Лайсан» и другие.
Параллельно в парке работала выставка-ярмарка татарской национальной выпечки и рукоделия, где можно было приобрести сувениры. Также в ходе Сабантуя прошли традиционные национальные состязания.
Во второй раз в рамках Сабантуя состоялся конкурс татарского национального костюма (головного убора), в котором приняли участие девочки и мальчики в возрасте от трех до 15 лет, а также девушки и парни от 16 – 35 лет. Финалисты определялись путем голосования на странице ТОКПЦ Ташкента в Facebook`e tatarlar.uz. Победителями вручили дипломы, калфаки и тюбетейки.
Во время ожидания поезда пассажиры могут отдохнуть с детьми на специальных площадках, расположенных на безопасном расстоянии от путей.
Гостей мероприятия ждет дружелюбная атмосфера, для детей и взрослых состоятся мастер-классы, игры, парад клоунских носиков, интерактивных спектаклей.
Во второй раз в рамках Сабантуя состоялся конкурс татарского национального костюма (головного убора) для участников от трех до 35 лет.
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