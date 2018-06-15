В Зеленодольске столетнему юбиляру вручили медаль «За добросовестный труд»

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(Казань, 15 июня, «Татар-информ»). В Зеленодольске за многолетний труд наградили участника Великой Отечественной войны, ветерана труда Галиуллу Адиатуллина. Об этом пишут «Новости Зеленодольска».
9 июня Адиатуллину исполнилось 100 лет. В честь векового юбилея ветерана поздравили сотрудники соцзащиты и исполкома Зеленодольского района. Мужчине передали медаль «За добросовестный труд», открытки от президента РФ Владимира Путина и Президента РТ Рустама Минниханова, а также памятные подарки.
Галиулла Адиатуллин родился и вырос в деревне Городищи Зеленодольского района ТАССР. В 1942 году он ушел на фронт, прошел всю войну. После окончания Великой Отечественной трудился автогрузчиком на заводе имени Горького, проработав на предприятии 54 года.
Ветеран имеет множество наград и званий. Он награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», медалью «Ветеран труда», различными знаками, грамотами и дипломами.
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