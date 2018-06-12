Заинским ветеранам вручили медали «За доблестный труд»

В Заинском районе проживают 26 участников Великой Отечественной войны.

(Казань, 12 июня, «Татар-информ»). В День России в Заинском районе Татарстана трем ветеранам Великой Отечественной войны вручили медали «За доблестный труд», сообщает «Заинск-информ».

Глава района Разиф Каримов на дому вручил медали Харису Зарипову, Валентине Лыковой и Ахтяму Латыпову. Он поблагодарил ветеранов, отметил их героизм и выдержку и пожелал крепкого здоровья и благополучия.

Харис Зарипов ушел в армию в 1940 году, служил в кавалерии и в артиллерийской разведке. Валентина Лыкова была участницей КУрской битвы, как фронтовая медсестра прошла всю Украину, Беларусь и дошла до Польши. Совсем скоро ей должно исполниться 95 лет. Ахтям Латыпов же начал воевать в 1943 году, а демобилизовался только спустя семь лет.

Всего в Заинском районе проживают 26 участников Великой Отечественной войны. Все они получат медали согласно указу Президента РТ «О награждении медалью Республики Татарстан "За доблестный труд"».