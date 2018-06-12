Заинским ветеранам вручили медали «За доблестный труд»

Рекомендуем
(Казань, 12 июня, «Татар-информ»). В День России в Заинском районе Татарстана трем ветеранам Великой Отечественной войны вручили медали «За доблестный труд», сообщает «Заинск-информ».
Глава района Разиф Каримов на дому вручил медали Харису Зарипову, Валентине Лыковой и Ахтяму Латыпову. Он поблагодарил ветеранов, отметил их героизм и выдержку и пожелал крепкого здоровья и благополучия.
Харис Зарипов ушел в армию в 1940 году, служил в кавалерии и в артиллерийской разведке. Валентина Лыкова была участницей КУрской битвы, как фронтовая медсестра прошла всю Украину, Беларусь и дошла до Польши. Совсем скоро ей должно исполниться 95 лет. Ахтям Латыпов же начал воевать в 1943 году, а демобилизовался только спустя семь лет.
Всего в Заинском районе проживают 26 участников Великой Отечественной войны. Все они получат медали согласно указу Президента РТ «О награждении медалью Республики Татарстан "За доблестный труд"».
Среди муниципальных служащих и депутатов районного и городского Совета состоялся товарищеский матч по футболу.
Сборная команда депутатского корпуса за несколько минут до завершения игры сравняла счет.
Жить и готовиться к матчам чемпионата мира колумбийцы будут на территории «Свияжских холмов».
В Заинском районе проживают 26 участников Великой Отечественной войны.
Матчи против фанатов команды для казанских баскетболистов стали доброй традицией.
По итогам турнира победила команда журналистов со счетом 7:3.
Генсек РФС подчеркнул, что настало время болельщикам объединиться вокруг российской команды.
Александр Алаев отказался комментировать ликвидацию футбольного клуба из Ленинградской области.
Мероприятие собрало свыше 500 юных велосипедистов и пешеходов.
Травмы различной степени тяжести получили два человека.
Бывший игрок российской сборной заявил, что футбол должен быть вне политики.
По мнению бывшего игрока российской сборной, страна полностью готова к проведению мундиаля.
Эксперты называли БПЛА «Альтиус» аналогом американского MQ-9 Reaper.
По мнению экс-форварда российской сборной, до полуфинала дойдут сборные Германии, Франции, Испании и Бразилии.
Экс-форвард российской сборной рассказал об ожиданиях от команды на домашнем чемпионате мира.
Представительница Татарстана Дина Залялетдинова является финалисткой конкурса «Мини-Мисс Татарстан-2018» в номинации «Серебряный голос».
12 июняРустам хазрат Хайруллин: Молитва в Ночь Предопределения равносильна непрерывной молитве в течение 83 лет
12 июня«Камал мэктэбе»: татарский театр между деревней и городом, или Восемь легендарных спектаклей Камаловского