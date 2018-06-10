Сенцов похвалил российскую тюрьму

По словам режиссера, о нем хорошо заботятся в колонии.

(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный в России, похвалил колонию, в которой содержится. Письмо режиссера опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook правозащитница Татьяна Щур.

«Обо мне тут хорошо заботятся. Врачи наблюдают постоянно. Анализы, обследования, капельницы», — написал Сенцов, добавив, что ему предоставили отдельную палату в санчасти колонии.

Режиссер объявил бессрочную голодовку 16 мая. В своем письме он подчеркнул, что не отступит от своего решения.

Олег Сенцов осужден на 20 лет за создание преступного сообщества в Крыму. Организация занималась планированием терактов и дестабилизации местных государственных органов.