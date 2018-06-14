Светлана Захарова заявила об ответственности государства за людей предпенсионного возраста

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(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). Председатель Комитета Государственного Совета РТ по социальной политике Светлана Захарова заявила о необходимости предложенной Правительством пенсионной реформы и напомнила об ответственности государства за людей предпенсионного возраста. Об этом сообщает пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия».
Парламентарий подчеркнула, что «люди старшего возраста должны быть востребованы и не испытывать проблем с трудоустройством». По ее мнению, для таких людей необходима государственная программа переобучения.
«Государство должно позаботиться о том, как человек предпенсионного возраста впишется в новые условия», – резюмировала она.
Председатель же правления регионального отделения Союза пенсионеров России по РТ Любовь Мишина заметила, что увеличивать пенсионный возраст можно только с ростом продолжительности жизни людей.
Ранее Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев анонсировал поэтапное увеличение пенсионного возраста с 2019 года.
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