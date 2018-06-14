В Сети появились первые кадры продолжения «Чудо-женщины»

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(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). Режиссер сиквела «Чудо-женщины» Пэтти Дженкинс поделилась первыми кадрами со съемок. Фотография появилась в личном Twitter-аккаунте режиссера.
На фотографии запечатлен Стив Тревор, которого сыграл Крис Пайн. Его появление в продолжении вызвало много вопросов, так как в «Чудо-женщине» он умирает. Многие предположили, что, возможно, персонаж Криса Пайна смог вернуться в картину благодаря путешествию во времени.
Действие фильма будет происходить в 1984 году, все остальные подробности съемок пока держатся в секрете.
Кинолента «Чудо-женщина» вышла в 2017 году и быстро стала лидером проката. Продолжение картины выйдет 1 ноября 2019 года.
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