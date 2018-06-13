Disney представила первый трейлер о летающем слоненке Дамбо

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). Кинокомпания Disney опубликовала на YouTube-канале первый трейлер полнометражной ленты о летающем цирковом слоненке Дамбо.
«Дамбо» – продолжение знаменитого мультфильма 1941 года о летающем цирковом слоненке. Режиссером фильма выступил Тим Бертон.
В основе сюжета семья экс-звезды цирка Хольта Фарье находит маленького слоненка. Дети в восторге от животного и принимают его в свою семью. Дамбо становится гвоздем программы цирка Макса Медичи и летает под куполом к удивлению зрителей.
В фильме сыграли Колин Фаррелл, Дэнни ДеВито, Майкл Китон, Ева Грин, Нико Паркер Руни и другие.
В мировой прокат фильм выйдет 29 мая 2019 года.
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