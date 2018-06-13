Disney представила первый трейлер о летающем слоненке Дамбо

В фильме сыграли Колин Фаррелл, Дэнни ДеВито, Майкл Китон, Ева Грин, Нико Паркер Руни и другие.

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). Кинокомпания Disney опубликовала на YouTube-канале первый трейлер полнометражной ленты о летающем цирковом слоненке Дамбо.



«Дамбо» – продолжение знаменитого мультфильма 1941 года о летающем цирковом слоненке. Режиссером фильма выступил Тим Бертон.



В основе сюжета семья экс-звезды цирка Хольта Фарье находит маленького слоненка. Дети в восторге от животного и принимают его в свою семью. Дамбо становится гвоздем программы цирка Макса Медичи и летает под куполом к удивлению зрителей.

В фильме сыграли Колин Фаррелл, Дэнни ДеВито, Майкл Китон, Ева Грин, Нико Паркер Руни и другие.

В мировой прокат фильм выйдет 29 мая 2019 года.



Ранее киностудия Netflix выложила трейлер своего первого комикса.