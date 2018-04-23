Фото 16-летней дочери Ренаты Литвиновой взорвали Сеть

Фото: инстаграм
(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). Актриса и режиссер Рената Литвинова показала фото своей подросшей дочери Ульяны. Снимки 16-летней девушки для одного из фотосетов произвели фурор. Поклонники рассыпались в комплиментах.
«Я думала – маман, ибо Рената видимо живет в морозильной камере, и собственно разница не велика, фантастическое сходство», «Интересная девочка, впрочем, есть в кого», «Богиня», «Красивая», «Потрясающая», «Разрез глаз татарский», – написали комментаторы.
Ульяна родилась от второго брака Ренаты с бизнесменом Леонидом Добровским. С детства девочка участвовала в модных показах и профессиональных фотосессиях.
Однако ее мама не раз заявляла, что красота – это быстропроходящее явление, поэтому она прежде всего учила дочь быть умной и образованной, устраивала ей «пытки» в виде диктантов из Чехова, Толстого, Бродского. Девочка записывала произведения и учила великих классиков наизусть.
Сейчас Ульяна живет и учится во Франции, Рената приезжает к ней на выходные. В субботу и воскресенье дамы ходят по интересным выставкам или просто рисуют весь день дома. Вечером в субботу мама и дочь направляются в кафе, где беседуют обо всем на свете.
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