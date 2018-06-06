17-летняя дочь Стриженовых стала мамой

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(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). 17-летняя дочь ведущих – Александра и Екатерины Стриженовых стала крестной мамой. О радостном событии Саша Стриженова сообщила в Instagram`e.
Снимок малыша Саша выложила на своей страничке и трогательно подписала его: «Мой маленький племянник, мой первый крестник, моя огромная любовь», – говорится в сообщении.
Мальчик, которого назвали Петром в честь отца, запечатлен спящим в переносной люльке.
Старшая наследница звездной четы – Анастасия Стриженова впервые стала мамой в апреле этого года. Анастасия и Петр познакомились в США, где получали образование. Встречаться они начали с 2011 года, свадьба состоялась в 2013-м. Родители одобрили выбор дочери, несмотря на то что Петр далек от мира шоу-бизнеса.
Папа сегодня родился! Счастье! Это большущий праздник для меня и моей семьи! Папа совершено чудесный, я его обожаю! Папуля с Днём Рождения! Как ты смотришь тут на Петю Петровича, сердце разрывается от любви! @alexstrizhenov69 @bigswift69 @strizhenovae
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