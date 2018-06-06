17-летняя дочь Стриженовых стала мамой

Снимок малыша Саша выложила на своей страничке и трогательно подписала его: «Мой маленький племянник, мой первый крестник, моя огромная любовь».

(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). 17-летняя дочь ведущих – Александра и Екатерины Стриженовых стала крестной мамой. О радостном событии Саша Стриженова сообщила в Instagram`e.

Снимок малыша Саша выложила на своей страничке и трогательно подписала его: «Мой маленький племянник, мой первый крестник, моя огромная любовь», – говорится в сообщении.

Мальчик, которого назвали Петром в честь отца, запечатлен спящим в переносной люльке.

Старшая наследница звездной четы – Анастасия Стриженова впервые стала мамой в апреле этого года. Анастасия и Петр познакомились в США, где получали образование. Встречаться они начали с 2011 года, свадьба состоялась в 2013-м. Родители одобрили выбор дочери, несмотря на то что Петр далек от мира шоу-бизнеса.