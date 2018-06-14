Большинство россиян не поддерживают повышение пенсионного возраста

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(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). Большинство граждан России (92 процента) не поддерживают предложения Правительства РФ по повышению пенсионного возраста. К такому выводу пришли исследователи холдинга «Ромир», передает РИА Новости.
Соответствующий законопроект кабинет должен сегодня внести в Государственную Думу. По информации СМИ, основным вариантом реформы является увеличение пенсионного возраста до 65 лет у мужчин и 63 лет у женщин.
Подобные планы в небольшой степени одобряет лишь молодежь в возрасте от 18 до 24 лет, в этой возрастной группе их поддерживают 12 процентов опрошенных. В остальных возрастных группах поддержка реформы не превышает 7-8 процентов.
С увеличением возраста выхода на пенсию до мужчин до 65 лет согласны лишь 5 процентов респондентов. 58 процентов россиян предпочли бы сохранить текущую норму в 60 лет, а 32 процента хотели бы даже понизить ее.
Согласны с повышением возраста ухода на заслуженный отдых у женщин до 58 или 60 лет только 10 процентов опрошенных. Текущую норму в 55 лет поддерживает 61 процент россиян, а понизить его до 50 лет хотели бы 29 процентов.
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