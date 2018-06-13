Нельзя вернуть, чего нет: Бузову затравили за потерю голоса

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Фото: инстаграм
(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). Певица Ольга Бузова пожаловалась поклонникам на потерю голоса. В своем Instagram`e брюнетка спросила у подписчиков, как быстро восстановить голос.
«Плохо спала и вообще не помню, когда я спала и высыпалась. Верните мне голос. Как быстро вернуть его? Чай, наверно, горячий», – делилась Ольга.
Однако вместо советов Бузова столкнулась с волной непонимания. «Невозможно восстановить то, чего не было и нет», – написали ей подписчики. «Ольга Бузова потеряла голос – так это же новый, самый короткий анекдот», – продолжали глумиться фолловеры в многочисленных комментариях.
Следующий пост Ольга подписала так: «Как много можно интересного услышать, если замолчать».
Поклонники опять же попросили певицу почаще молчать: «Иногда Ольга вам это полезно. Особенно где-то в обществе. Вас бывает очень много. Вы много говорите и невпопад. Ведете себя так вы, а стыдно мне!!!», «Только молчать, к сожалению, это не про Вас, Ольга», – ответили ей хейтеры.
Последняя неделя выдалась для Бузовой очень насыщенной: сначала она приняла участие в премии «Муз-ТВ», затем открыла свой собственный ресторан на Цветном бульваре. На открытии она дала концерт и накормила бесплатно 3 тысячи человек.
Пять лет назад я сказала себе: хочу иметь свой ресторан, где будет вкусно, комфортно и уютно🙏🏻🙏🏻 И я верю в то, что если ты ставишь цели и много работаешь – все получится. Вокруг меня собралась лучшая команда, с которой мы продумывали полезное меню🥗, искали место с классным видом и доступностью, и так создали @buz.food😋❤ Это только начало и маленький шаг в будущее! Спасибо каждому человеку, кто любит меня, верит и поддерживает🙏🏻❤ #buzfood #бузовуслушаюубузовойкушаю #цветнойбульвар2
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