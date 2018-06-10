Новый проект Бузовой вызвал транспортный коллапс в центре Москвы

Бузова открыла свой первый ресторан в Москве.

(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). Певица и телеведущая Ольга Бузова открыла свой первый ресторан в Москве под названием BuzFood. Не обошлось без происшествий.



Открытие состоялось накануне на Цветном бульваре. Перед тем как разрезать ленточку, Бузова исполнила несколько песен. Видео с мероприятия Ольга выложила в соцсетях.



«Вы смысл моей жизни. Слезы счастья! Вы моя награда! Вы моя жизнь, мои люди всегда со мной! Спасибо каждому, кто сегодня пришел ко мне!» – написала знойная брюнетка.



Пришедших было немало – около 5 тысяч человек, которые устроили жуткую давку на Цветном бульваре и парализовали движение в центре Москвы. К бесплатному концерту Бузова пообещала бесплатно накормить первых посетителей ресторана. «Слезы радости», – гласит подпись под другим видео, на котором толпа скандирует и приветствует хозяйку заведения.



Ранее Бузова рассказала, что включит в меню общепита различные салаты, горячее и напитки, которые будут делаться по фирменным рецептам. Оценить вкусную еду от Бузовой пришли также певцы Филипп Киркоров, Влад Топалов и ведущий Андрей Малахов.