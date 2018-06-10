Новый проект Бузовой вызвал транспортный коллапс в центре Москвы

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(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). Певица и телеведущая Ольга Бузова открыла свой первый ресторан в Москве под названием BuzFood. Не обошлось без происшествий.
Открытие состоялось накануне на Цветном бульваре. Перед тем как разрезать ленточку, Бузова исполнила несколько песен. Видео с мероприятия Ольга выложила в соцсетях.
«Вы смысл моей жизни. Слезы счастья! Вы моя награда! Вы моя жизнь, мои люди всегда со мной! Спасибо каждому, кто сегодня пришел ко мне!» – написала знойная брюнетка.
Пришедших было немало – около 5 тысяч человек, которые устроили жуткую давку на Цветном бульваре и парализовали движение в центре Москвы. К бесплатному концерту Бузова пообещала бесплатно накормить первых посетителей ресторана. «Слезы радости», – гласит подпись под другим видео, на котором толпа скандирует и приветствует хозяйку заведения.
Ранее Бузова рассказала, что включит в меню общепита различные салаты, горячее и напитки, которые будут делаться по фирменным рецептам. Оценить вкусную еду от Бузовой пришли также певцы Филипп Киркоров, Влад Топалов и ведущий Андрей Малахов.
Вы - смысл моей жизни 🙏🏻 Слезы счастья! Вы моя награда! Вы моя жизнь 🙌🏻мои люди всегда со мной! ❤️ Спасибо каждому кто сегодня пришёл ко мне! С минуты на минуту откроется мой первый ресторан в Москве @buz.food 🙏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻#моилюдивсегдасомной
❤️❤️❤️#Repost @buz.food ・・・ Накормили уже почти 3 тысячи человек бесплатно😋Кто ещё не доехал? Ждём! Адрес: Цветной бульвар, дом 2 #buzfood
«Бузову слушаю, у Бузовой кушаю» 🙌🏻🤤🤪🤪🤪 Такого Москва ещё не видела... Вы - лучшее, что у меня есть ❤️ я вам это буду говорить всю жизнь 🙏🏻 СПАСИБО. #моилюдивсегдасомной#бузоватожемузыка#бузовуслушаюубузовойкушаю
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